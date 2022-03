Yeferson Cossio "era el que siempre tenía drogas": novia de Nicolás Arrieta

Yeferson Cossio se convirtió nuevamente en tendencia después de que Nicolás Arrieta lo acusará en redes sociales de estar involucrado en una estafa a sus seguidores.

“Está bien que ayudes a los animales y a la gente, pero tumbarles los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto. Resulta que esta empresa captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde”, dijo Arrieta.

Tras dichas acusaciones, Yeferson Cossio no dudó en responder con varias revelaciones personales en contra de Arrieta y de su novia, Loren Esteban.

“Ese mari&% no hace nada por nadie, ni por él mismo. Metió a la novia en depresión porque la última vez que terminaron la obligó a abortar. El lío fue tan grande que ella se volvió drogadicta porque nunca lo pudo superar”, afirmó Cossio.

Loren Esteban decidió romper el silencio y dar su versión frente a las declaraciones que hizo Yeferson Cossio en contra de ella. La joven aseguró que el empresario fue quien le ofreció las drogas y no Nicolás.

“Yo era muy amiga de ellos y me quedaba en su casa, pero nunca dije nada de Nicolás. Yeferson era el que siempre andaba con las drogas y en un par de ocasiones le recibí. Lo hice muy pocas veces y creo que eso no me hace una drogadicta”.

Loren también comentó que Yeferson Cossio la amenazó con publicar un video sobre ella.

“Él sacó todo de contexto y me empezó amenazar con que iba a publicar unos videos míos, pues tiene uno en el que algo besando a otro hombre. Lo peor es que terminó insultándome y bloqueándome”.