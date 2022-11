¿Yeferson Cossio gana más dinero que La Liendra? Esto respondieron

El comentarista deportivo Danibet logró reunir a Yeferson Cossio y a La Liendra en Qatar, lugar al que viajaron para disfrutar del Mundial de fútbol. Anteriormente, se habló de que ambos creadores de contenido tenían una rivalidad; sin embargo, ellos dejaron claro que solo se trata de rumores de internautas.



Los influenciadores hablaron de varios temas, entre ellos, quién de los dos gana más dinero. La Liendra dijo "no me atrevo a decir que tengo más dinero que él ni él más que yo, porque uno no le puede medir el bolsillo a un hombre".

Sin embargo, el quindiano mencionó que Yeferson Cossio tiene más lujos que él, como carros costosos y otras posesiones.

Otra de las preguntas que Danibet le hizo a los jóvenes fue a qué influencer le tienen más respeto, a lo que La Liendra respondió que a El Mindo, mientras que Yeferson Cossio dijo que siente admiración por JuanDa.



"¿Extrañas a Jenn?", le preguntó Danibet a Cossio, quien sostuvo que "Jennifer y yo duramos 10 años, entonces es imposible no extrañarla. Ahora, que si volveríamos o no como pareja, no sé; pero como persona, claro. ¡Yo viví toda mi vida con ella!".