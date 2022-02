Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes a sus seguidores: “Me ignoraron por agarrar el dinero”

El creador de contenido Yeferson Cossio causó una nueva polémica luego de compartir un video en el que cuenta cómo les lanzó dinero a sus seguidores porque cada vez que sale acostumbran a pedirle muchas fotos.

“Cada que yo salgo es un poquito caótico y por eso yo no salgo casi, digamos por tantas fotos, yo quiero mucho la gente y yo le doy las fotos. Entonces, hoy salí con un bolso lleno de plata y apenas se me amontonaron todos empecé a regalar plata y tiré un fajo de plata para arriba y de una me fui y funcionó”, dijo Yeferson Cossio.

Aseguró que no le importa incluso que le 'coja la tarde' por no quedar como un grosero, pero en esta ocasión quedó sorprendido por la actitud de la gente.

“Les di dinero y tiré muchísimo al aire, me ignoraron por agarrar el dinero así que me fui y ni cuenta se dieron. Al parecer no me querían tanto”, comentó.

Su gesto no escapó de las críticas de los internautas: “Cuando el ego habla”, le escribieron.

Otras personas calificaron lo ocurrido de “triste y humillante”.