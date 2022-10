Yeferson Cossio le respondió a la mamá de Yina Calderón: “Llevo más de un mes limpio”

Merly Ome, la madre de Yina Calderón, está en el ojo del huracán por un video en el que da su opinión sobre varios creadores de contenido, entre ellos, Yeferson Cossio. Las imágenes se conocieron a través de las redes sociales de la DJ, quien entre risas reaccionó a las ocurrencias de su mamá.

“Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me vaya a juntar con él, ¿bueno?”, comentó Merly Ome sobre Yeferson Cossio.



Tras conocerse las imágenes, el antioqueño salió en su defensa y se refirió al tema de consumo de sustancias.



“Es verdad señora. Desafortunadamente tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, precisó Yeferson Cossio.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’… nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila”, añadió el generador de contenido.

Hasta el momento, Merly Ome no se ha referido más al tema, que es tendencia en redes sociales.

