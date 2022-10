Yeferson Cossio presenta a su hermana menor: “Ella es parche aparte”

Yeferson Cossio presentó en las redes sociales a su hermana menor, Gisela Castaño, una joven de 19 años que, pese a sus pocas publicaciones, tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

“Ella es parche aparte, ella nunca se anima a hacer nada con nosotros, ni con Cintia ni conmigo. Y la invité a ir a España conmigo, jurando que me iba a decir que no, pero dijo que sí”, contó el influencer en sus historias, donde etiquetó a la también empresaria.

Aunque no es mucho lo que publica la hermana menor de Yeferson Cossio, decidió compartir las situaciones que ha vivido junto al creador de contenido en el país ibérico, como el desmayo que sufrió en una montaña rusa y que quedó grabado en video.

También una caída frente a varias personas en plena calle y que fue motivo de risas.

“Hoy no fue mi día. Primero me desmayo en una montaña rusa, luego me caigo delante de muchísima gente, qué vergüenza. ¿Qué va a ser lo próximo?”, comentó Gisela al compartir en sus historias lo vivido junto a su hermano en el comienzo de su viaje, un video que puede ver en el encabezado de esta nota.

Yeferson Cossio tiene otra hermana, Cintia Cossio, con quien sí ha hecho más publicaciones.