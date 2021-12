Yeferson Cossio respondió a críticas por comprar una alfombra bañada en oro de cerca de 800 millones

Yeferson Cossio nuevamente dio de qué hablar, esta vez por comprar una alfombra bañada en oro de 24 quilates y que cuenta con piedras de plata incrustadas.

El impresionante artículo le costó, según contó, 200.000 dólares, aproximadamente 780.975.133 millones de pesos.

La compra fue revelada por el mismo Yeferson Cossio por medio de una publicación de Instagram en la que contó que acababa de comprar la cosa más “extravagante” de su vida. Con el video, que ya tiene casi dos millones de reproducciones, llegaron cientos de críticas por la lujosa compra y muchos aseguraron que se trata de una tontería y no una necesidad. Sin embargo, el influencer no tardó en contestar para, según él, explicar el porqué se dio este lujo.

“El peso colombiano no para de devaluarse, el oro no para de subir. No solo estoy cuidando mi patrimonio, con inversiones desde mi punto de vista inteligente, sino que también lo estoy aumentando mostrando esto y generando contenido interesante”, respondió Yeferson Cossio en la publicación.

Además, pidió a la gente que “no sean banales, no demuestren solamente la envidia a los triunfos económicos de los demás, traten de ver un poquito más allá de las cosas”.

La alfombra de pared fue adquirida durante el viaje de Yeferson Cossio a Dubái y explicó que esta es una alfombra que se diseña especialmente para los jeques .