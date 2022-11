Yeferson Cossio revela cuál ha sido su mayor ganancia y qué es lo más caro que se ha comprado

Meses atrás, Yeferson Cossio les había revelado a sus seguidores cuánto dinero recibe al mes. El joven incluso aseguró que el valor exacto de sus ganancias "no es privado; tengo un call center al que todos tienen acceso, ahí les dan mis estadísticas, dicen cuánto cobro por historia. Se ven cuántas historias de pauta subo al día y cuántas reproducciones tiene mi Facebook".



Puede leer: El noble gesto de Yeferson Cossio con un habitante de calle

El influencer afirmó en su momento que el promedio de sus ingresos mensuales es de 750.000 dólares (más de 3.000 millones de pesos). Sin embargo, recientemente contó en un video de TikTok cuál ha sido su mayor ganancia y qué es lo más caro que se ha comprado. La cifra que dio Yeferson Cossio dejó boquiabierto a más de uno.

Sobre el gusto más caro que se ha dado, el creador de contenido dijo lo siguiente: "Aparte de casas y propiedades, el McLaren (un carro lujoso) que me costó 2.200 millones de pesos".



No obstante, cuando quiso decir la mayor suma de dinero que ha recibido al mes, Yeferson Cossio respondió que "la verdad, no me he fijado… Hubo un mes que me gané como 1.4 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos). Ese fue el mejor mes, la rompí en Facebook".