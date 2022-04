Yeferson Cossio revela cuánto gana por sus videos en redes sociales

En un video compartido desde su cuenta en TikTok, Yeferson Cossio reveló cuánto ha podido ganar por sus videos en las redes sociales. También comentó que le enseñará a sus seguidores a monetizar a través de estas plataformas.

El joven dio a conocer que en un video donde le juega una broma a su hermana logró recaudar $428 dólares (alrededor de $1.700.000 pesos colombianos), en una hora.

Publicidad

"Yo les puedo enseñar a ganar muchísimo dinero. Haciéndole una broma tan sencilla a mi hermana, a eso le he hecho $428 dólares en una hora. Ahora, cuatro días después, este video me ha hecho $4.128 dólares (más de 16 millones de pesos colombianos) y aún le falta más", dijo Yeferson Cossio.

Además, el creador de contenido mostró a sus seguidores cuánto ha logrado recaudar por algunos videos publicados en Facebook; en uno de ellos, más de 50 mil dólares, equivalente a 198 millones de pesos colombianos.

Publicidad

"Si yo puedo, cualquiera puede. Yo no tengo nada atípico, yo no tengo a nadie detrás, yo no soy un hijo de papi y mami que me compraron cosas (…) Soy alguien como ustedes que sabe usar las redes sociales", concluyó Yeferson Cossio.