Yeferson Cossio reveló que cumplió 6 meses "limpio de drogas" y así reaccionaron sus seguidores

A través de un mensaje en Twitter, el creador de contenido Yeferson Cossio reveló que este miércoles, 1 de marzo de 2023, cumplió 6 meses sin consumir alucinógenos. El influenciador también aprovechó para resaltar que una de sus mascotas celebra 10 años de vida.



"Hoy es el cumpleaños número 10 de mi Yackie 😍🐶 Hoy también cumplo 6 meses limpio de drogas 🙌🏻", trinó Yeferson Cossio.

Sus seguidores le dejaron varios mensajes de felicitación. "Maravilloso, Yef. ¡Esos son los más grandes triunfos! Pura voluntad", "Qué alegría cuando la vida se aprecia de la mejor manera. Felicitaciones 😊😊😊😊😊" y "Dios bendiga tu camino 😘🙏 todas son etapas de la vida" son algunos de ellos.

Hoy es el cumpleaños número 10 de mi Yackie. 😍🐶

Hoy también cumplo 6 meses limpio de drogas. 🙌🏻 — Yef (@YefersonCossio) March 1, 2023

Y es que meses atrás, el joven paisa tocó el tema del consumo de sustancias psicoactivas después de que recibió críticas de Merly Ome, madre de Yina Calderón. "Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me vaya a juntar con él, ¿bueno?", dijo la mujer en un video.

Ante tal comentario, Yeferson Cossio respondió lo siguiente: "Es verdad señora. Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio".

Agregó: "Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’… nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila".



Luisa Fernanda W dijo que se le apareció la Virgen María en una ventana: "Superbonito"

En otras noticias de entretenimiento, la creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al subir un video a sus redes sociales dando un tour de su restaurante que tiene con su esposo, Pipe Bueno, llamado Rancho MX. Sin embargo, dio un dato curioso que no pasó desapercibido.

Durante el tour al establecimiento, ella mostró la zona de comida, de descanso, la de interacción de animales y una capilla para los más religiosos. De esta última locación, tiene una historia muy especial para ella.

Según manifestó Luisa Fernanda W, en medio de la construcción de dicha capilla se les apareció la Virgen María en una de las ventanas.

“Se hizo una imagen que a nosotros se nos hizo superbonita y le dimos un significado de que era la Virgen María, entonces nos pareció superbonito porque precisamente fue en la capilla", reveló la influenciadora y empresaria.

Incluso, en el video, Luisa Fernanda W enfocó la misteriosa imagen religiosa que asociaron con la Virgen.