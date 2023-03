Yeferson Cossio rompe en llanto desde Japón: "Me quiero ir para Medellín"

Fue en 2022 que Yeferson Cossio apareció en sus redes sociales asegurando que no se sentía cómodo en Colombia, razón por la que decidió radicarse en Japón. Sin embargo, ese mismo año regresó a nuestro país.



No obstante, el creador de contenido volvió a viajar a Japón y compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece llorando, según él, porque extrañaba Medellín.

“Muchachos, no quiero estar más en Japón. Esperen, necesito procesar esto”, dijo Yeferson Cossio antes de romper en llanto. Momentos después expresó lo siguiente: "Me quiero ir para Medellín".

Entre lágrimas, agregó: "Estoy en Japón, estoy bien. Me vomitaron. A cualquiera vomitan". Aunque algunos seguidores se mostraron preocupados por el paisa, internautas aseguraron que solo se trataba de una borrachera.

"Yo creo que solo estaba borracho, nada del otro mundo", "¿todo bien, Yef? Nos preocupas", "un abrazo y espero que todo mejore para ti" y "¿estaba borracho?", fueron algunos comentarios.



Laura Bozzo sorprendió en las redes bailando ‘TQG’ de Shakira y Karol G

En otras noticias de la farándula, la difusión que ha tenido la colaboración entre Shakira y Karol G con la canción ‘Te quedó grande’ o ‘TQG’ no tardó en llegar a la plataforma de TikTok, donde a pocos días de su estreno, el pasado 24 de febrero, los internautas ya estaban realizando parte de la coreografía que se volvió viral.

Recientemente, la presentadora peruana Laura Bozzo se sumó a la tendencia sorprendiendo a todos con sus pasos de baile.

La presentadora de televisión compartió un video haciendo la coreografía; sin embargo, se salió del molde y realizó su propia versión.

Vistiendo prendas de color negro y arrodillada en el piso, Laura Bozzo se gozó la canción.

No obstante, los usuarios de la web no pensaron lo mismo, pues algunos dejaron comentarios criticando y burlándose de la también abogada.

“En mi mente como Shakira, pero en la realidad como Laura”, “nunca nadie se atrevió a tanto”, “esos son los pasos que mi rodilla me permite hacer”, dijeron.

Pese a las críticas, el video de Laura Bozzo ya acumula más de 15 millones de reproducciones.

