Yeferson Cossio se reencontró con su exnovia Jenn Muriel y le dio una “grata sorpresa”

La relación entre el popular creador de contenido Yeferson Cossio y su exnovia Jenn Muriel finalizó oficialmente hace algunos meses, por lo que una reciente publicación del joven causó sorpresa entre sus seguidores.

Y es que en las fotos y videos aparecía Yeferson Cossio acompañando a Jenn Muriel en un importante evento que se llevó a cabo en el Congreso de la República de Colombia.

Además de las imágenes, el creador de contenido escribió en su Instagram conmovedoras palabras sobre los sentimientos que guarda hacia Jenn Muriel.

“Aunque ya no seamos pareja y con el pasar de los días nos alejemos lentamente más y más, siempre vamos a ser familia, el amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Sin importar cuanta distancia tomemos, mi objetivo -el mismo que tuve los casi 10 años a tu lado- sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar. Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora? ¡eres toda una mujer!”, señala en el texto.

Yeferson Cossio, quien viajó de Japón para sorprenderla, también aprovechó para darle las gracias a su expareja por “haber sido durante casi 10 años mi mujer, mi mejor amiga y mi aliada para todo. Yo no sería quien soy hoy en día si no te hubiese tenido a mi lado”.

Jenn Muriel, quien fue condecorada con la cinta presidencial honor de excelencia por ayudar a animales abandonados en todo el país, respondió a la publicación enfatizando que fue una “una grata sorpresa”.

