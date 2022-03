Yeferson Cossio terminó su relación con Jennifer Muriel: así se refirió a la ruptura

El influenciador Yeferson Cossio , de 27 años, compartió en sus redes sociales que la relación amorosa que sostenía con la modelo y creadora de contenido digital Jennifer Muriel había llegado a su fin.

Por medio de una publicación en Instagram, Yeferson Cossio hablóc con sus seguidores sobre la ruptura.

En primera instancia indicó que las personas ya no tenían que seguir especulando y hablar inadecuadamente, pues el mismo confirmaba la ruptura. El creador de contenido aseguró que hace algunos meses venía presentando altibajos con su pareja, por lo que decidieron terminar en mutuo acuerdo.

“No fue por ninguna pelea ni infidelidades”, indicó. Yefferson Cossio, además, dejó en claro que el rompimiento se debió a que ambos tenían enfoques diferentes a futuro.

Asimismo, expresó todo el amor que siente por Jennifer y dijo que, aunque lo intentaron varias veces, finalmente concluyeron que lo mejor era terminar.

“Yo a ella la amo mucho, es más, nunca voy a querer a alguien como la quiero a ella”, aseguró.

También, resaltó que ella es una persona maravillosa y su belleza física se queda corta en comparación con su calidad humana.

Finalmente, Yefferson Cossio manifestó que espera que ambos puedan seguir siendo amigos, pero que nada puede darse por sentado ya que la ruptura es difícil para ambos.

“Yo espero que podamos seguir siendo amigos, pero obviamente es difícil para los dos . No sé que vaya a pasar en un futuro, no sé si vayamos a volver. Me encantaría, pero no creo”, concluyó en la publicación.

Aunque el creador de contenido dejó en claro que la ruptura fue de mutuo acuerdo, muchos seguidores de la pareja especulan sobre una posible infidelidad por parte del paisa con la influenciadora Aida Victoria Merlano.