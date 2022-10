Yeferson Cossio y el cuestionado regalo que dio a su hermana: pagó una millonada

El regreso inesperado de Yeferson Cossio a Colombia dejó boquiabiertos a sus seguidores. Una de las escenas que más llamó la atención tras su llegada fue la sorpresa que dio a su exnovia, Jenn Muriel, con quien se reencontró mientras era condecorada con la cinta presidencial honor de excelencia, esto por ayudar a animales abandonados en todo el país.



No obstante, el joven también le sacó una sonrisa a su hermana después de que le obsequió un perrito de raza japonesa shiba inu. Según el empresario, Cintia había querido esta mascota durante toda su vida.

"Yo estoy en Japón y ella toda la vida quiso uno. Esto ha sido un poco contradictorio para mí porque siempre he sido de adoptar perros, y me siento muy raro comprando uno, pero lo importante es que le voy a dar un buen hogar. Se va a llamar 'Inu', que es perro en japonés. Y pues el perrito no tiene la culpa de que sea vendido", dijo.

El influencer paisa compartió en sus redes sociales la reacción de su hermana frente a este detalle. Cintia gritó y hasta saltó de la emoción.

"A Cintia le gustan mucho por 'Hachiko' (famosa película de un perro que es recordado en Japón por esperar durante nueve años a su dueño, quien había muerto)", sostuvo Yeferson Cossio.



Sus fanáticos de inmediato reaccionar a la publicación. "Mi admiración para este ser humano. Amo lo que hace con las mascotas", "El mejor de todos los regalos 😢" y "Uffff este perrito es increíble 😍", fueron algunas opiniones.

Según las imágenes que viralizó Yeferson Cossio, el perro que compró a su hermana costó $358.000 yenes, equivalente a más de 11 millones de pesos colombianos.