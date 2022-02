Yeferson Cossio y la millonaria suma que debe pagar por impuestos

Yeferson Cossio expresó anteriormente su descontento respecto a los millones que tuvo que pagar el año pasado por impuestos en Colombia.

En noviembre de 2021, el creador de contenido reveló a sus seguidores que sus impuestos superaban los 700 millones de pesos.

Además, explicó que ya no tenía nacionalidad colombiana y que empezaría a pagar impuestos fuera del país.

Yeferson Cossio se volvió a pronunciar para informar la cifra que tiene que pagar por impuestos. El documento que recibió el empresario indica una suma de 3.700 millones de pesos por declaración de renta.

“Les cuento que después de haber cerrado el año contable tengo que pagar 3.700 millones de declaración de renta. Ahora, qué dirán esas personas que me dijeron que yo me quejaba mucho”, sostuvo.

Escribió: “Qué chimba que me dijeran algo tipo: ‘Ey Yef, si desconfías de lo que estamos haciendo con ese dinero, inviértelo todo en La Guajira o en el Chocó que son lugares tan pobres que no nos alcanza para allá’, pero no, ahí les va más dinero para que desparezcan”.

Cossio concluyó asegurando que está preparando un video para tocar este tema y mostró a sus fanáticos que lo estaba editando.