Yefferson Cossio pasó el susto de su vida tras comer pez globo: “Morí unos segundos”

Yefferson Cossio , uno de los influenciadores más famosos de Colombia, pasó el susto de su vida luego de intoxicarse por comer pez globo en Japón. Cabe resaltar que esa exótica especie es más famosa por segregar una mortal toxina que por su sabor.

El influenciador mostró un video en el que está entrando a un tradicional restaurante de Japón, país mundialmente conocido por preparar y servir la carne de ese pez a los comensales que se arriesgan a probarlo.

“Si ven este video, es porque no me morí. Voy a comer pez globo. El veneno puede matar a unos 30 adultos. Si me muero, de algo me tenía que morir”, indicó de manera jocosa Yefferson Cossio.

Posteriormente, en las imágenes se le ve comiendo esa especie en diferentes preparaciones.

Todo era risa hasta que se dio cuenta de que algo no andaba bien: “Estamos llamando al chef porque me siento como si estuviera muy drogado. Tengo las capacidades cognitivas alteradas, llamen a una ambulancia, tengo fiebre”.

Acto seguido, a Yefferson Cossio se le ve en la camilla de un hospital y conectado a varias máquinas.

Luego de recibir atención médica, Yefferson Cossio manifestó que se siente mucho mejor y agradeció a los especialistas que lo recibieron.

“Comí pez globo y me envenené. Literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias”, concluyó.