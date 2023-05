Yeison Jiménez asegura que le estaban haciendo brujería para matarlo

Yeison Jiménez reveló en una entrevista un episodio de su vida que lo llevó a sentir mucho miedo: se enteró de que alguien presuntamente le estaba haciendo brujería, situación de la que se enteró en un concierto que ofreció en el municipio de Jericó, Antioquia, en diciembre de 2022.

El cantante de música popular afirmó que a lo largo de su carrera “he tenido muchos problemas por la envidia, con todas esas cosas, yo sé de qué se trata eso”, pero no pensó que algo así pudiera pasarle.

Según el relato de Yeison Jiménez, “cuando estaba cantando una señora empezó a llorar en una mesa” y le hizo gestos para que se acercara a ella.

“No quería ir porque pensé que la señora me iba a decir algo raro”, recordó el cantante colombiano. Sin embargo, decidió acercarse cuando “vi que tenía un escapulario en la mano” .

Yeison Jiménez detalló que la mujer era “una señora muy bien vestida y me dice ‘cuídese mucho, que lo quieren matar, lo quieren ver mal’”.

“Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por todo el cuerpo, y yo le dije: ‘¿Que qué?’. Y me dice: ‘Cuídese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar, lo quieren acabar’”, agregó el artista.

Yeison Jiménez contó que la desconocida le preguntó si sentía que le movían el piso, “y yo sentía en casi todos los shows que se me movía el cuerpo”.

Además de esa sensación, el cantante dijo que constantemente vivía con un sentimiento de “no poder dormir, no poder comer, no querer subirme a tarima, como tener ganas de llorar sin saber por qué. Estaba en tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar, feo”.

“Lo que le pasa a uno es como que no quiere vivir más, es eso”, reveló Yeison Jiménez.

Para el intérprete de ‘Aventurero’, “el mal existe” y por eso consideró que los actos de brujería en su contra los podría estar haciendo “alguien a quien no le agrada mi éxito, con ganas de acabarme”.

La fórmula que Yeison Jiménez dijo haber encontrado para deshacerse de ese maleficio fue pegarse “de Dios, todos los días orando”.

“Yo tengo agua bendita del Vaticano en mi casa, me baño con canela, con agua bendita, y Él, mi viejo querido, yo creo en un Dios gigante que jamás nadie va a poder pasar sobre Él”, sostuvo el cantante colombiano.