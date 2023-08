Yeison Jiménez denunció estafas a su nombre: "Me siento muy triste"

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Yeison Jiménez denunció que ciberdelincuentes han estafado a varios seguidores a su nombre y al de su familia. De acuerdo con el intérprete de 'El aventurero', personas inescrupulosas han creado perfiles falsos en redes sociales para hacerle creer a sus fans que son parientes del cantante.



"El tema está pasando de castaño a oscuro. Ya montaron tiendas digitales con las fotos de mi familia y en especial todo lo están haciendo con el nombre de mi hermana Heidy. Este caso ya está en el Gaula y ya hay una investigación", advirtió Yeison Jiménez.

El cantante de música popular aseguró que criminales están ofreciendo productos de su criadero de caballos sin tener nada que ver con el negocio.

"Si ustedes llegan a ser contactados por personas que dicen ser familia mía, que venden gorras, productos de la Cumbre (su criadero) o necesitan que les hagan un préstamo… Nadie de mi familia está autorizado para pedir dinero a través de redes sociales y nadie tiene la necesidad de eso", agregó Yeison Jiménez.

Finalmente, el artista le pidió a sus seguidores que no crean nada de lo que les digan estos ciberdelincuentes, debido a que al menos de 40 usuarios han caído en la trampa.

Publicidad

"Una de estas ratas se hace pasar por mi hermana y está ofreciendo celulares. Tengan mucho cuidado, les hablo en serio, porque me llegaron unas 40 denuncias de personas que ya cayeron en esas estafas. A una de ellas le quitaron un millón y medio de pesos por un celular", concluyó.

Yeison Jiménez asegura que le hicieron brujería para matarlo

De otro lado, Yeison Jiménez reveló en una entrevista un episodio de su vida que lo llevó a sentir mucho miedo: se enteró de que alguien presuntamente le estaba haciendo brujería, situación de la que se enteró en un concierto que ofreció en el municipio de Jericó, Antioquia, en diciembre de 2022.

El cantante de música popular afirmó que a lo largo de su carrera “he tenido muchos problemas por la envidia, con todas esas cosas, yo sé de qué se trata eso”, pero no pensó que algo así pudiera pasarle.

Publicidad

Según el relato de Yeison Jiménez, “cuando estaba cantando una señora empezó a llorar en una mesa” y le hizo gestos para que se acercara a ella. “No quería ir porque pensé que la señora me iba a decir algo raro”, recordó el cantante colombiano. Sin embargo, decidió acercarse cuando “vi que tenía un escapulario en la mano”.



Yeison Jiménez detalló que la mujer era “una señora muy bien vestida y me dice ‘cuídese mucho, que lo quieren matar, lo quieren ver mal’”.

“Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por todo el cuerpo, y yo le dije: ‘¿Que qué?’. Y me dice: ‘Cuídese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar, lo quieren acabar’”, agregó el artista.

Yeison Jiménez contó que la desconocida le preguntó si sentía que le movían el piso, “y yo sentía en casi todos los shows que se me movía el cuerpo”.

Además de esa sensación, el cantante dijo que constantemente vivía con un sentimiento de “no poder dormir, no poder comer, no querer subirme a tarima, como tener ganas de llorar sin saber por qué. Estaba en tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar, feo”.

Publicidad

Para el intérprete de ‘Aventurero’, “el mal existe” y por eso consideró que los actos de brujería en su contra los podría estar haciendo “alguien a quien no le agrada mi éxito, con ganas de acabarme”.

La fórmula que Yeison Jiménez dijo haber encontrado para deshacerse de ese maleficio fue pegarse “de Dios, todos los días orando”.