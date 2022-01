Yeison Jiménez estuvo más de 5 horas atrapado en el mar: "Fue una situación horrible”

A través de sus historias de Instagram, el cantante Yeison Jiménez compartió el duro momento que vivió tras quedar atrapado en un yate por más de 5 horas en medio del mar. El incidente tuvo lugar el pasado lunes 3 de enero en República Dominicana.

“Acabamos de llegar, desde las 5 p.m. que salimos a una isla que está apenas a una hora de aquí en República Dominicana. Sufrimos un incidente en el yate y quedamos varados por más de 5 horas”, expresó el cantante de música popular.

Yeison Jiménez confesó a sus seguidores que fueron horas muy difíciles para él, pues no esperaba que algo así sucediera. Además, reveló que tenía un vuelo a las 4 a.m., solo unas horas después del rescate.

“Ha sido una de las experiencias más fuertes que he vivido en el mar, porque nadie se espera eso. (…) No había chalecos para todos, no tenían bengalas, radioteléfono satelital. Fue una situación horrible”, comentó Yeison Jiménez.