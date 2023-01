Yeison Jiménez expresó su opinión sobre la actitud de Bad Bunny con una seguidora

El cantante de música popular colombiano Yeison Jiménez se despachó en sus redes sociales sobre el episodio que protagonizó el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny cuando arrojó el celular de una de sus fanáticas en República dominicana.

A través de la opción de historias en la plataforma de Instagram, el caldense de 31 años no dejó pasar la polémica y dio su opinión al respecto.

“Analizando todo el tema, mi conclusión es: 'Nada justifica botarle a la mi#rd@ el sueño de una persona de compartir con su artista'”, precisó.

Además, Yeison Jiménez agregó que Bad Bunny podría "simplemente decir no quiero, o no puedo, pero eso no va”.

El episodio refleja “una muestra de falta de amor y respeto por los que nos dan éxito, que tenemos, sea en el nivel que sea”, concluyó el cantante de música popular.

Las palabras de Yeison Jiménez desataron reacciones como “Toda la razón”, “No demoran en decir que él está buscando fama” y “De acuerdo, la reacción fue exagerada y descortés”.