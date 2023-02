Yeison Jiménez fue víctima de acoso por parte de dos mujeres: “Casi me violan”

El cantante Yeison Jiménez le contó al programa La Red, de Caracol Televisión , varias escenas en las que ha sido blanco de actitudes algo pasadas de sus fans. Sin embargo, reveló una más grave, cuando estaba en un hotel y dos mujeres se le metieron a la fuerza para que tuvieran relaciones sexuales.



El intérprete caldense manifestó que en varias oportunidades ha sido acosado. “La mayoría de veces uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla, un poco de gracia. Que una mujer le dice a uno “papacito”, que le coja a uno la cola o que lo abrace, hasta ahí pues todo está bien porque uno es hombre. En mi caso, a mí no me disgusta tanto porque las mujeres son más explosivas y las mujeres son más corazón, entonces ellas sienten algo y lo quieren demostrar”.

Eso sí, explicó que “ya hay un momento donde pasa el tema cuando, muchas veces, le cogen la cara a uno a la fuerza a besarlo”.

En medio de esas muestras se encontró en un escenario incómodo, donde a través de redes sociales una mujer estaba dispuesta a pagarle para que tuvieran relaciones sexuales. “Hubo una muchacha por Instagram que me escribía mucho que cuánto le cobraba para estar con ella. Me decía ‘mira, yo simplemente tengo mi dinero, soy una empresaria y cuánto me cobras para que estemos juntos’. Yo decía no, porque no soy ningún gigoló, pero sí fue curioso; me mandaba a decir ‘ponme una cifra’, ‘te estoy hablando en serio’. Una muchacha bien bonita”, contó.

Pero la tapa de este tipo de situación la vivió en un hotel de Bucaramanga, “la más fuerte”, dice el cantante.

Publicidad

Contó que “tocaron la puerta y yo abrí y había dos muchachas tomadas y se entraron al cuarto y una se acostó en la cama, y la otra se empieza a desvestir. Estaban mojadas, venían de la piscina y me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor”.

En ese momento de la recepción se comunicaron con él para avisarle que el equipo de seguridad se haría cargo de la situación. “Estaban bien tomadas, casi me violan”, señaló Yeison Jiménez.