Yeison Jiménez, otro cantante que empieza a cobrar por los conciertos virtuales

Al regresar de España, el cantante de ‘Aventurero’ permaneció mes y medio en Villavicencio y empezó a encargarse de sus otros negocios. Pero ha sido visto en otros lugares, lo que ha llevado a que le lluevan críticas.

Por eso decidió contar las razones de sus salidas y hasta de un improvisado concierto con sus vecinos.

“No me la he pasado de paseo, hice dos viajes en la cuarentena. Salí a hacer unas labores con el criadero y cuatro labores humanitarias”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

“Desde el día cero yo tenía mi permiso, uno que es otorgado por los entes reguladores del sistema equino en Colombia. Las personas que tuvieran empresas, que trabajaran con animales domésticos, que necesitaran del cuidado, lo que es la comida, veterinarios, todo eso, pues estaban exentas”, explicó.

Sin embargo, uno de sus videos más criticados es uno en el que se le ve en Medellín, donde decidió cantarles a sus vecinos desde el balcón.

“Eso no fue planeado, yo vivo en el piso 17, que es el último piso de esa torre, y empecé a escuchar que alguien estaba cantando mi música. Me dijeron que fuera a cantar y me puse a cantarles. Pasó un mes y no hay un solo caso de COVID-19 dentro de ese conjunto”, manifestó.

Y aseguró que se ha movido, retribuyendo la fidelidad a su público.

“Hicimos mis temas laborales, los temas culturales y los temas de apoyo para la familias más necesitadas. Empezó la donatón en el Meta, hicimos un grupito de cinco empresas amigas, nos unimos y repartimos más de 14 toneladas de comida, en Bogotá se dieron cinco, en Manzanares se dieron dos, y en Medellín se dieron tres, y ya las demás las enviamos”, contó.

Finalmente, dijo que a pesar de las dificultades, mantiene intacto su equipo de trabajo.

“Lo único que estoy tratando de hacer es trabajar, es moverme en el día a día, en mis negocios, en mis cosas, obviamente con todas las medidas de seguridad y con todos los permisos que se necesitan”, argumentó.

Este sábado tendrá su primer gran show virtual.

“Como artista ya me sumé, hice muchos Lives gratis. Ahora es el momento de que todas esas personas también entiendan que nosotros tenemos un equipo de trabajo que debemos sostener. Es una situación que necesita una preparación y lo están haciendo en la ciudad de Cali, por eso llegamos hoy aquí”, dijo.

“Es mi primer show en live a través de go.living.co. Tú pagas 20.000 pesos y te conectas desde la sala de tu casa. Un plan para disfrutar al mejor estilo de la música popular”, dijo.