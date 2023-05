Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores con este mensaje: "Oren por mí"

"Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de mi vida". Así empezó el mensaje con el que Yeison Jiménez preocupó a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. El cantante de música popular se sinceró con sus fans.



"Casi un mes batallando con mil cosas. Pegado de Dios y siendo consciente de mi necesidad de él. Esto se los digo porque siento gran amor por ustedes. Y, al fin y al cabo, son lo más importante que tengo como artista", escribió.

Aunque no dio más detalles de la situación que atraviesa, Yeison Jiménez dijo que se considera un hombre fuerte y pidió a sus fans que oraran por él.

"Soy un hombre fuerte y sé que todo pasa en esta vida, pero si me quieren echar una mano, oren por mí. Ando tranquilo, tratando de solucionar cosas y cumpliendo con lo que soy: UN GRAN HOMBRE", concluyó.

Fue en febrero de este año que Yeison Jiménez también compartió en La Red , programa de Caracol Televisión, que ha sido blanco de varias actitudes pasadas de algunas fans.

Sin embargo, reveló una más grave, cuando estaba en un hotel y dos mujeres se le metieron a la fuerza para que tuvieran relaciones sexuales.

El intérprete caldense manifestó que en varias oportunidades ha sido acosado. “La mayoría de veces uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla, un poco de gracia. Que una mujer le dice a uno “papacito”, que le coja a uno la cola o que lo abrace, hasta ahí todo está bien porque uno es hombre. En mi caso, a mí no me disgusta tanto porque las mujeres son más explosivas y las mujeres son más corazón, entonces ellas sienten algo y lo quieren demostrar”.



Eso sí, explicó que “ya hay un momento donde pasa el tema cuando, muchas veces, le cogen la cara a uno a la fuerza a besarlo”.

En medio de esas muestras se encontró en un escenario incómodo, donde a través de redes sociales una mujer estaba dispuesta a pagarle para que tuvieran relaciones sexuales. “Hubo una muchacha por Instagram que me escribía mucho que cuánto le cobraba para estar con ella. Me decía ‘mira, yo simplemente tengo mi dinero, soy una empresaria y cuánto me cobras para que estemos juntos’. Yo decía no, porque no soy ningún gigoló, pero sí fue curioso; me mandaba a decir ‘ponme una cifra’, ‘te estoy hablando en serio’. Una muchacha bien bonita”, contó.

¿Quién es Yeison Jiménez?

Es un cantante y compositor colombiano de música popular. Nació en 1991 en un pueblo llamado Manzanares, en el departamento de Caldas.

Comenzó su carrera musical en 2013 y desde entonces ha lanzado varios álbumes y sencillos que se han convertido en éxitos en Colombia. Yeison Jiménez es reconocido por sus letras que hablan de amor y desamor, y es considerado uno de los exponentes más importantes de la música popular en la actualidad.