Yeison Jiménez se metió en la tiradera de Anuel AA a Feid: "Ni Shakira se atrevió a tanto"

Yeison Jiménez resultó envuelto en la polémica entr e Anuel AA, Karol G y Feid , todo por cuenta de las pullas que el reguetonero puertorriqueño le lanzó al Ferxxo y las dedicatorias que le hizo a la bichota.



Anuel AA subió a su perfil oficial una fotografía en la que se le ve posando con un cartel que incluye un insulto a Feid.

Además de esto, la expareja de Karol G agregó a la imagen un video en el cual se aprecia a Bowser, característico personaje de Mario Bros, tocando un piano mientras canta la palabra “mamabicho”.

Tras esta publicación, Yeison Jiménez escribió lo siguiente: "Si analizamos bien podemos llegar a tres conclusiones: 1. Yo creo que Karol empezó con las tiraderas, 2. Anuel, esta vez, está dispuesto a todo. Está desatado, 3. Ni Shakira se atrevió a tanto y eso que ella superó récords Guinness. Cule vaina buena jajaja".

"Ya no te soporto", "Hay que entender su inseguridad y envidia", "Si Shakira habla de su ex y su nueva pareja, todas festejan. Lo hace un hombre y todas le van al cuello. La doble moral 😂"; "Esto es no tener dignidad. Pero es Anuel, ¿qué se podía esperar?", y "Pero Anuel 😂😂😂😂 qué fue lo que te dieron", fueron algunas reacciones.

Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores con este mensaje: "Oren por mí"

Aunque al cantante de música popular se le ha visto muy activo en sus redes sociales, en las últimas horas preocupó a sus seguidores tras comentar que no está atravesando el mejor momento de su vida.

"Casi un mes batallando con mil cosas. Pegado de Dios y siendo consciente de mi necesidad de él. Esto se los digo porque siento gran amor por ustedes. Y, al fin y al cabo, son lo más importante que tengo como artista", escribió.

Aunque no dio más detalles de la situación que atraviesa, Yeison Jiménez dijo que se considera un hombre fuerte y pidió a sus fans que oraran por él.

"Soy un hombre fuerte y sé que todo pasa en esta vida, pero si me quieren echar una mano, oren por mí. Ando tranquilo, tratando de solucionar cosas y cumpliendo con lo que soy: UN GRAN HOMBRE", concluyó.

¿Quién es Yeison Jiménez?

Es un cantante y compositor colombiano de música popular. Nació en 1991 en un pueblo llamado Manzanares, en el departamento de Caldas.

Comenzó su carrera musical en 2013 y desde entonces ha lanzado varios álbumes y sencillos que se han convertido en éxitos en Colombia. Yeison Jiménez es reconocido por sus letras, que hablan de amor y desamor, y es considerado uno de los exponentes más importantes de la música popular en la actualidad.