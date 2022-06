Yeison Jiménez se quemó con un lanzallamas: "Todo por recibirle un par de guaros a mi público"

Yeison Jiménez les contó a sus seguidores que sufrió una quemadura en el pecho durante un concierto que tuvo lugar el pasado fin de semana. El incidente se ocasionó cuando el artista de música popular le recibió una copa de aguardiente a su público.

En ese momento, un lanzallamas que estaba ubicado a pocos centímetros del cantante le provocó la lesión en la piel. Aunque fue leve, el intérprete de 'Aventurero' tuvo que tomar medidas para cuidar dicha herida.

"No me di cuenta. Me le arrimé mucho a los lanzallamas. Todo por recibirle un par de guaros a mi público", comentó Yeison Jiménez mientras mostraba a sus seguidores cómo le quedó el pecho tras el accidente.