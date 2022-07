Yina Calderón aclara vínculo con el negocio de modelos webcam: "Voy a montar estudios"

En las últimas semanas, Yina Calderón le contó a sus seguidores que empezará a incursionar en el negocio de las modelos webcam. "Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que, bebé, trabaje con nosotros; hombres, mujeres, no me importa la edad, me importa la actitud, obviamente mayores de edad", dijo la joven.



Sin embargo, después de que la influencer diera estas declaraciones, surgieron rumores de que ella estaría ofreciendo contenido para adultos, por tal razón, Yina Calderón se pronunció y aseguró que ella no es modelo webcam, pero que está en proceso de montar estudios porque "le gustan los negocios".

"No mi amor, yo no soy webcam, tampoco lo pienso ser porque yo me dedico a otra cosa, pero me gustan los negocios, así que voy a montar un estudio", aclaró Yina Calderón.

