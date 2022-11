Yina Calderón arremete contra periodistas que la criticaron por su video musical: “Frustradas”

No cesa la polémica por el nuevo video musical de Yina Calderón , el cual fue grabado en la zona de tolerancia de Bogotá y en el que la DJ interpreta una versión en guaracha del tema vallenato 'Como duele el frío'.

La huilense de 31 años emitió una contundente respuesta a ciertas periodistas, cuyos nombres no fueron revelados, luego de que estas criticaran su más reciente lanzamiento.

Publicidad

“Yo quiero dejar un mensaje claro y conciso. No las nombró porque no les voy a dar popularidad, frustradas, no es mi culpa que los influenciadores ganemos más”, agregó.

También, Yina Calderón recalcó que gracias a su trabajo como figura pública ha logrado obtener gran parte de lo que tiene.

“Yo no me he tenido que meter con ningún 'millonetas' del país para que me mantenga. El día que ustedes consigan algo por merito propio, ese día me critican”, recalcó.

Yina Calderón aprovechó la controversia para agradecer a sus seguidores, pues es gracias a ellos que ha llegado hasta donde está.

Publicidad

Por último, dejó en claro que las opiniones que realmente le importan son las de sus familiares, quienes la acompañan y apoyan en todos los nuevos proyectos.

Publicidad

“¿Quiénes fueron las que estuvieron conmigo en el video? Mis hermanas. A mí solo me importa lo que piensen mis hermanas, los seguidores, que son los que me dan de comer, mis papás y mi pareja, nadie más”, concluyó.