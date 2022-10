Yina Calderón confesó cuántos días lleva sin tomar una ducha: "Bañado de gato"

Días atrás, Yina Calderón se sometió a una cirugía para corregir la flacidez y deformidad de sus glúteos. La joven mencionó en sus redes sociales que había sufrido problemas por causa de los biopolímeros en esta zona del cuerpo.



La creadora de contenido volvió a ser objeto de comentarios, pues esta vez confesó que lleva quince días sin bañarse, según dijo, para cuidar las heridas que le quedaron producto de esta intervención estética.

"Nenés, les voy a confesar una cosa, esto es un 'chisme bomba': hoy completé quince días sin bañarme. He estado a punta de pañitos húmedos, bañado de gato", dijo la DJ, entre risas.

Publicidad

Agregó: "Porque por la cirugía prefiero no mojar la incisión, de ninguna manera que le caiga agua a la incisión. Y eso ha hecho que haya cerrado tan rápido. Quince días sin bañarme, ¿cómo la ven?". Yina Calderón también aseguró que ha progresado en su proceso de cicatrización.



"Estoy muy juiciosa, nenés. Me he portado a la altura, es que tengo severos enfermeros. Los casos de cicatrización son muy diferentes, siento yo, en cada persona. Digamos, en esta cirugía he evolucionado muy rápido porque he tenido mucho cuidado", dijo la empresaria de fajas, quien comentó que no ha tenido ningún otro arreglo estético durante este tiempo.

"No me he ido a arreglar las cejas, nótese cómo tengo esas pestañas. No uso ni siquiera maquillaje. Pero no me puedo levantar de la cama", concluyó.