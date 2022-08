Yina Calderón confiesa que sacó un arma para "defenderse" tras vivir el susto de su vida

Otro revuelo causó Yina Calderón, quien contó recientemente que tras pasar el susto de su vida, sacó un arma para defenderse. Todo ocurrió en el momento en que un motociclista se le atravesó cuando ella iba en su camioneta.

“Acabo de pasar el susto de mi vida aquí con mi hermana y mi amiga. Resulta que un man se nos atravesó en una moto, hizo ahí la pantomima de que iba a llamar a tránsito. Bueno, me pareció raro, no llamó a tránsito. De todas maneras, yo alisté la pistola. El man se fue y más adelante me encendió la camioneta a piedra y nos tocó sacar arma y nos venía siguiendo. Yo paré en el peaje”, relató la creadora del contenido.

Yina Calderón compartió su versión de los hechos para alertar a sus seguidores y también para pedir que le ayuden a ubicar esta persona.

“Gracias a Dios yo lo alcancé a grabar al tipo cuando se hizo el que habíamos chocado con él, es una trampa que colocan, aquí está el video para que me lo ayuden a ubicar porque le puede estar pasando a otras personas”, aseguró.

Sin embargo, no faltaron las críticas luego de decir que si le disparaba a esa persona se metía en un lío.