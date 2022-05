Yina Calderón confirma su apoyo a Gustavo Petro: "No se imaginan la humildad de ese señor"

Yina Calderón se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras confirmar que asistió a la presentación del documental de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico.

La empresaria de fajas anunció que apoyará al exalcalde de Bogotá. "Yo no conozco mucho de política, la que realmente sabe es mi hermana que está conmigo, pero a mí ¿qué me gusta de Petro? En su campaña apoya a los influenciadores, que a veces yo siento que no somos valorados", afirmó.

Y agregó que "aparte de eso yo siento que este país está cansado de lo mismo, por ese simple hecho hay que votar por Petro".

Además, Yina Calderón le pidió a sus seguidores difundir el documental de Petro.

"Este es un mensaje para mis páginas falsas, yo creo que soy la mujer que más páginas falsas tengo en el mundo, 72 cuentas falsas. Necesito su ayuda en este momento, usted sabe que yo no lo reporto, que yo los ayudo, todo bien, pero ayúdenme a postear en sus historias el nuevo documental se llama 'La política del amor'", comentó.

Por último, la creadora de contenido aclaró que todos son libres de votar por quien deseen, pero que ella se mantiene firme en apoyar al candidato.

"Ustedes no se imaginan la humildad de ese señor, yo lo vi llegar con la esposa y yo pensé que era creído, pero no, qué humildad", concluyó.