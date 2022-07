Yina Calderón contó que la Policía le quitó su lujosa camioneta en Medellín: "Me pillaron un arma"

A través de un video publicado en Instagram, Yina Calderón le contó a sus seguidores el percance que tuvo en Medellín el pasado fin de semana. Aseguró que prefirió hablar del tema antes de que empezaran a surgir rumores.

"Nenés, antes de que empiece la algarabía, sí, me quitaron mi camioneta en Medellín", dijo la empresaria de fajas.

Publicidad

Yina Calderón comentó que "me paró la Policía, los agentes siempre son muy amables conmigo en Medellín. Yo no tengo queja de la Policía, cumplen con su trabajo (...) Me pillaron por ahí un arma, se pegaron de ahí y me la inmovilizaron (la camioneta). Esa fue la historia".

La grabación fue duramente criticada en las redes sociales con comentarios como "entonces Pablo Escobar le quedó en pañales", "Yina Calderón tiene que limpiar el piso por donde Andrea Valdiri camina" y muchos más.

Otras noticias: