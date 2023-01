Yina Calderón contó que su padre fue víctima de robo: "Me da mucha tristeza"

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Yina Calderón le contó a sus seguidores que estuvo alejada de las redes sociales debido a que su padre fue víctima de robo.



"Perdón por lo perdida, pero ando resolviendo algo horrible, robaron la camioneta de mi papá, entonces ando resolviendo eso, pronto les cuento más", escribió la empresaria de fajas, quien luego compartió un video en sus historias de Instagram explicando cómo sucedió el hurto.

Yina Calderón empezó diciendo que los hechos tuvieron lugar en Neiva y un hombre, supuestamente de confianza, se llevó el vehículo de su progenitor y lo vendió.

Publicidad

"Amigos, lo que está pasando, lo que les conté del robo de la camioneta de mi papá, es un asunto de verdad muy complejo, no sé si estar impresionada, me da mucha tristeza por mi papá, porque a mi papá ustedes lo conocen, mi papá es un hombre que es muy noble y que de pronto tenga sus cositas y otras personas se apropien de lo ajeno, creo que no puede pasar", lamentó.

Agregó: "Yo necesito la ayuda de ustedes, porque la camioneta la publicaron para venderla (en redes sociales). Primero, que no caiga ninguna persona inocente; dos, que la persona que se adueñó de la camioneta reaccione y piense si lo que está haciendo está bien".



Por último, Yina Calderón enfatizó que ya se interpuso la denuncia ante las autoridades.