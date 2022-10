Yina Calderón contó que tuvo que ir a cirugía de emergencia: "La prótesis se salió y se infectó"

Fue hace algunas semanas que Yina Calderón le contó a sus seguidores que se sometió a una nueva cirugía estética para mejorar la apariencia de sus glúteos. Vale la pena recordar que la empresaria de fajas tuvo algunas dificultades por causa de los biopolímeros en esta zona de su cuerpo.



"Todo le salió bien, superbien, y le quedó una cola superbonita", señaló en su momento Merly Ome, mamá de la influencer. Sin embargo; la joven recientemente se pronunció en sus redes sociales para contar que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, pues presentó algunas complicaciones en su proceso de recuperación.

Yina Calderón empezó diciendo que "estoy nuevamente en la clínica, está compleja la situación. Me puse las prótesis porque yo tenía el rabo muy feo producto de los biopolímeros. La única manera de reconstruirlo era esperar un año y colocarme unas prótesis".

"La cirugía quedó muy bien, el tamaño de las prótesis era muy acorde para mi cuerpo. A cada prótesis le dejan un dren y el dren de la nalga izquierda se tapó, en estas cirugías pasa de todo. En ninguna cirugía me había cuidado tanto como en esta", comentó.



Sin embargo, la creadora de contenido relató que "se abrió la nalga izquierda, la prótesis se salió y se infectó (…) Me van a retirar la prótesis izquierda, la derecha sanó muy bien. Me toca quedarme dos meses solo con la prótesis derecha. Yo no soy vanidosa, aunque ustedes lo crean".

Por último, Yina Calderón pidió respeto ante su situación, pues aseguró que se siente bastante afectada: "Les voy a pedir que se ahorren sus comentarios y que no me saquen memes. Por favor".