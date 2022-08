Yina Calderón cuenta por qué está pensando hacerse una reconstrucción de glúteo

Yina Calderón contó a sus seguidores que está pensando someterse a una nueva cirugía estética, ya que, según ella, necesita una reconstrucción de glúteo.

“Cuando a mí me sacaron todos los biopolímeros, incluso yo perdí la mitad del tatuaje, la cola se me cayó”, manifestó.

La empresaria de fajas compartió su experiencia porque muchas personas le escriben manifestando que también están pasando por lo mismo.

“A mí me toca hacerme la cirugía que es para levantar y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja”, comentó.

Yina Calderón publicó, sin tapujo, cómo se ve hoy en día su cola luego de haber sufrido por los biopolímeros.

“A mí no me da pena mostrarla como está. Yo les muestro a ustedes que uso pelucas, les he mostrado a ustedes cuando me he engordado, cuando me salió fibrosis, cuando se me cayó la cola, cuando sufrí biopolímeros, cuando me operé. Yo creo que he sido muy real en todo este ámbito de la estética”, aseguró.

Por ahora, mientras planifica su nueva entrada al quirófano, usa prendas para tener un mejor aspecto.