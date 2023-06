Yina Calderón dice que salió con Legarda antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda W

Por medio de redes sociales, la reconocida influencer colombiana Yina Calderón realizó una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas, donde hizo una revelación que dejó a más de uno sin palabras. Según contó la empresaria de fajas, durante un tiempo salió con el fallecido cantante Fabio Andrés Legarda, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda W.



La confesión surgió luego de que Yina Calderón habilitara una caja de preguntas en las historias de su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores, usuario de dicha red social, la cuestionó acerca de Legarda. “¿Es verdad que conocías a Legarda?”, decía el mensaje.

Ante la interrogante, la DJ de guaracha no solo respondió afirmativamente, sino que también confesó que había salido con él antes de que el cantante e influencer iniciara su relación sentimental con la creadora de contenido Luisa Fernanda W.

“Sí, lo conocí. Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de todo, yo salía con él”, dijo por medio de un video. Adicionalmente contó una historia de cuando salían, en la que, asegura, su madre lo sacó del baño con un palo de escoba.

Por otro lado, Yina Calderón declaró que su relación con Legarda no funcionó debido al estilo de vida que cada uno llevaba que, según ella, no era compatible: “Las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio”.

Publicidad

Finalmente, a modo de conclusión, la influencer destacó algunos aspectos del cantante de reguetón: “Era un ser humano increíble, ese man era un bacán y era muy guapo, qué falla, porque era muy talentoso, pero sí, lo distinguí”, puntualizó.

Cabe recordar que hace cuatro años el cantante Fabio Legarda, de 29 años, falleció en Medellín, luego de que resultara gravemente herido en un caso de intento de fleteo a un escolta. Aunque fue auxiliado, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2019, era un jueves, y ese día Legarda se dirigía a ultimar detalles de su canción ‘Nutella’, la cual planeaba lanzar esa noche. Iba como pasajero en un Uber por la calle 5A, en el sector conocido como Milla de Oro, cerca de la avenida El Poblado, pero en el semáforo fleteros abordaron a un conductor para robarlo.

Publicidad

Ese conductor era un escolta, quien iba armado y accionó su pistola contra los ladrones, uno de ellos murió y otro resultó herido. En el hecho, una bala perdida impactó a Legarda.

El joven cantante fue trasladado gravemente herido a la Clínica Medellín y posteriormente a la Clínica León XIII, donde fue revisado por un daño cerebral muy severo y sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el cual murió.