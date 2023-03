Yina Calderón en medio de su viaje por Europa: “La gente me mira como extraño”

La DJ huilense Yina Calderón se expresó sobre cómo cree que es percibida por las personas en medio de su viaje por Europa. A través de un video, la empresaria de fajas compartió los tipos de reacciones que han tenido los locales al verla.

“La cultura europea es un poquito más clásica, entonces todas las personas o la mayoría de personas que pasan por el lado mío se me quedan viendo como extraño”, indicó en primera instancia.

Asimismo, Yina Calderón precisó que tenía otras expectativas sobre estas culturas.

“Yo pensé que aquí iba a encontrar más pelos de colores, tatuajes en el rostro, no los hay casi. Se me quedan viendo, entonces me he sentido como un cul@. Aquí son mucho más clásicos a la hora de vestir, arreglarse y yo pensé que no iba a ser así”, enfatizó.

Jessica Cediel se sinceró sobre enfermedad que padece en la piel: “Eso no debe ser una inseguridad”

De otro lado, la modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel habló sobre una enfermedad que la aqueja en la piel, a través de sus redes sociales.

Luego de que un usuario de la web le hiciera un comentario inapropiado sobre su cara, en el que mencionaba que lucía manchada, la también periodista no tardó en responder explicando las razones por las que la estaban juzgando.

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así”, indicó en primera instancia.

De igual forma, Jessica Cediel explicó que estas manchas no son tan notorias porque las cubre con maquillaje y, a su vez, que la enfermedad puede disminuir con el uso de cremas y tratamientos faciales.

“Siempre van a estar porque soy así. Y si tomo el sol como lo he hecho estos dos fines de semana, se van a marcar aún más”, señaló.

Por último, la bogotana dejó en claro que le gusta ser abierta con el tema, demostrando que no le genera incomodidad alguna.

“Del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes yo sé que las tengo y te mando un beso”, puntualizó.