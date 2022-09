Yina Calderón fue víctima de los ladrones: “Me dañaron la camioneta”

Yina Calderón fue víctima de los ladrones en las últimas horas, según dio a conocer en sus redes sociales. La DJ y empresaria de fajas compartió con sus seguidores su indignación por el robo y daño de su camioneta.

“¿Por qué hacen esto?, ¿yo qué les he hecho? Mire cómo me dejaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron la maleta de mis amigos, se llevaron computadores, se llevaron todo. ¿Por qué son así?”, manifestó.

En otro video compartido por la influencer se ve cómo roban los delincuentes, quienes huyeron en moto. “Ya estoy buscando las placas de la moto con la cámara de al lado. Miren cómo operan, pilas”, advirtió.

En la grabación se observa cómo un hombre se dirige a la camioneta de Yina Calderón y alumbra para observar en su interior, luego rompe uno de los vidrios, toma las pertenencias y huye en una moto que lo espera.