Yina Calderón habló con padre Chucho por supuesto espíritu “peludo y con garras” que la atormentaba

Yina Calderón buscó la ayuda del padre Chucho para que la ayudara a ahuyentar a un supuesto espíritu maligno que, según ella, la ha atormentado desde los 15 años y con el tiempo fue tomando la forma de “algo peludo, uno no le ve la cara, que lo toca, uno le siente las garras, como si fuera un gato".

"Lo terrorífico mío es que empezó a manosearme, como a tocarme las partes íntimas, los senos, como darle la vuelta a uno”, aseguró Yina Calderón.



En diálogo con el programa La Red, de Caracol Televisión, la empresaria e influenciadora manifestó que la situación ya comenzó a sucederle “en cualquier lado donde esté, en la casa" e incluso "en hoteles”.

La primera vez que el supuesto espíritu asustó a Yina Calderón, ella "estaba acostada".

"Yo sabía que mi mamá estaba en la cocina y yo trataba de gritarle a mi mamá, pero yo no podía moverme, como si mi cerebro se despertara, pero tu cuerpo no se puede mover, entonces es como una parálisis”, contó.

Publicidad

Y agregó: “Yo leí acerca del tema y decía que era parálisis del sueño, que así se llama científicamente y que puede darles a muchas personas en el mundo. Es horrible, pero lo aprendí así”.

Sin embargo, cuando empezó a sentir esa presencia, las cosas cambiaron y en una ocasión, según Yina Calderón, estaba en su apartamento con el que era su novio en ese momento y ella se salió del cuerpo.

"Cuando me salgo del cuerpo, me quedo parada al lado de la cama, veo a mi novio ahí y me veo a mí misma dormida. Yo pensaba ‘¿será que me morí?’. No, me coge, me saca por la ventana, vinimos hasta la casa de mi papá, fuimos hasta el spa, me devolví y pum, me entró otra vez al cuerpo”.

Publicidad

“Yo decía '¿por qué a mí? ¿será por la rumba?'. Empecé a orar”, dijo, insistiendo en que actualmente tiene "una vida de rumba, pero es una vida que tiene cualquier adolescente".

"Dejé el trago muchísimo, trato de hacer las cosas bien, de estar bien con mis papás, con mis hermanos, de ser buena hija”, sostuvo.

Fue por eso que acudió en la ayuda del padre Chucho, quien es exorcista, y le relató todo lo que padecía. El religioso consideró acertado lo que la influenciadora hacía, pues cada vez que sentía la presunta presencia extraña empezaba a invocar a Dios.

“Yo empezaba: 'La sangre de Cristo tiene poder’. Y pum, se me zafaba”, aseguró.

Publicidad

Al escuchar la experiencia de Yina Calderón, el sacerdote expresó: “Yo como exorcista te lo digo, no necesitas ningún exorcismo, llevas es un corazón lleno de Dios”.

Más bien, afirmó que exorciza a muchos que se han burlado de ella. "A esos sí los exorcizo”, indicó.

¿Cómo ayudó el padre Chucho a Yina Calderón?

El religioso le explicó a Yina lo siguiente sobre cómo apartar esa situación de su vida: "Me tengo que meter con algo que viene desde tu niñez. La recomendación es mirar la niñez, mirar lo que viviste”.

Publicidad

Y dijo que la ayudaría, pero que no es posible hacerlo ante las cámaras.

“No lo puedo hacer en cámara porque tú eres un ser sagrado para mí, eres una tierra santa con la que no puedo jugar y yo no puedo exponer el alma de nadie así me pagaran millones”.

El padre Chucho le sugirió a Yina Calderón y a cualquiera que atraviese por un momento así que “cuando vengan esos momentos, díganle al Señor ‘Dios, glorifícame, yo esta hora no la quiero vivir, glorifícame, glorifícame, glorifícame’”.

Además, le explicó cuándo se pueden vivir momentos así. “Las tres de la mañana es la hora contraria a las tres de la tarde, que es la hora de la misericordia, la hora en que Jesús venció al demonio, venció a la muerte, venció al pecado. La hora contraria la utiliza el mal para golpear. Normalmente suele pasar en esa hora de la madrugada”, precisó.

Publicidad

Después de unos días de ese encuentro, Yina Calderón manifestó que la conversación con el padre Chucho le "sirvió demasiado".

"Me envió unas oraciones por WhatsApp y me sirvió hablar con él para que mi familia estuviera tranquila de que no era un diablo, un demonio, o que necesitara un exorcismo, o que fuera una persona mala y por eso me estaba pasando esto, o que fuera por culpa del alcohol, no”, manifestó.