Yina Calderón habló de investigación de la SIC: "Deberían preocuparse por la delincuencia que hay"

Yina Calderón compartió en sus redes sociales un video en el que dio su opinión sobre la investigación que inició la Superintendencia de Industria y Comercio contra ella, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón, por presunta publicidad engañosa.



A juzgar por las imágenes, la empresaria de fajas estaba ebria y, además, aseguró que estaba de fiesta por sus cumpleaños.

Yina Calderón empezó diciendo lo siguiente: “Estoy parando mi rumba, mi celebración de cumpleaños, por solo un motivo. La Superintendencia de Industria y Comercio debería preocuparse por, no voy a decir nombres, este Gobierno debería dedicarse a parar la delincuencia que hay”.

“No es justo que vengan a jodernos la vida a nosotros. Perdónenme, pero lo que no va a hacer Cossio, no va a hacer Mariam Obregón, no va a hacer ninguno, yo sí lo hago. Porque yo sí tengo las pelotas bien puestas, las tet** bien puestas, investiguen todo lo que se les dé la hijuepu#@ gana”, expresó Yina Calderón.

“Dejen vivir”, agregó. La joven reiteró que no entiende los señalamientos de publicidad engañosa: “Yo siempre he sido muy real, entonces a mí esa Industria y Comercio, esa mier#@, no me azara para nada”.

Por último, Yina Calderón afirmó que “ya no voy a decir nada en contra del Gobierno porque tengo rabo de paja”.

¿Qué dijo la Superindustria sobre Yina Calderón y otros 'influencers'?

Según la SIC, Yina Calderón "presuntamente no acató las órdenes impartidas el 10 de agosto de 2022 por la entidad, en las que le solicitaba suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa sobre los tiempos de entrega, sobre su política de cambios y sobre el derecho de retracto de los productos promocionados".

Sobre Yeferson Cossio, la entidad evidenció "una posible publicidad engañosa, teniendo en cuenta que aparentemente realizó afirmaciones objetivas sobre los resultados que se podían obtener al realizar el curso 'Método Cossio', el cual, según lo publicitado, tenía como propósito enseñar a monetizar las redes sociales y cuyo único soporte era la experiencia del mismo influenciador, lo que según la SIC podría inducir en error a los consumidores respecto de los resultados que se lograrían al realizar ese curso de formación".



Por otro lado, respecto a Luisa Castro y Mariam Obregón, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que "no atendieron los requerimientos realizados por la entidad de allegar la publicidad emitida sobre los servicios de captación de dinero, que promocionaban a través de sus redes sociales, ni informaron sobre su relación comercial con el anunciante para promocionar dichos servicios, con lo cual, se pudo inducir en error a los consumidores".



Si se prueba que Yina Calderón, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón incurrieron en publicidad engañosa, se les podrá imponer multas cercanas a los 2.300 millones de pesos a cada uno, señaló la SIC.