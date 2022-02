Yina Calderón llamó gorda a Andrea Valdiri y esta contestó: “No conectas la lengua con el cerebro”

Un nuevo día y una nueva polémica en las redes sociales, esta vez, por cuenta de la influenciadora y empresaria barranquillera Andrea Valdiri, quien en una serie de videos a través de su cuenta de Instagram, salió en su defensa y también de su cirujano plástico, luego de unas críticas que les hizo Yina Calderón.

Yina Calderón, también por historias de Instagram, manifestó que Andrea Valdiri había quedado gorda, tras una cirugía a la que se sometió.

“¡Que quedó gorda, quedó gorda!”, manifestó la influenciadora oriunda de Oporapá, Huila.

Por lo anterior, Andrea Valdiri se pronunció. En principio, hizo una crítica general en la que cuestionó el por qué los influenciadores se critican entre ellos, pues “esto es un negocio”, dijo la barranquillera.

Posteriormente, se refirió sobre el tema de Yina Calderón.

“Esta vez, no me voy a defender yo, voy a defender a mi cirujano, Javier Soto, porque una influencer salió a hablar y eso no lo voy a permitir. Salió a hablar Yina Calderón y tú siempre has dicho que me has admirado, pero no seas hipócrita. No conectas la lengua con el cerebro, dices una cosa, pero piensas otra”, expresó Andrea Valdiri.

Manifestó que su cirujano es un excelente profesional y confesó que él se negó a atender a Yina Calderón .

“Yo tengo dos hijas, mi amor, cuando te deformes tu cuerpo a punta de amor, ahí hablamos”, añadió.

Además, la barranquillera le pidió respeto y que no utilizara las redes sociales para destruir.

“Aquí no estamos para destruirnos, coge tu lengua y métetela por lo más profundo de tu cuerpo. (..) No necesitas un psicólogo, necesitas un psiquiatra”, añadió.

Por último, Andrea Valdiri posó en dos videos posando su figura, tras una operación a la que se sometió con su cirujano plástico hace tres meses.