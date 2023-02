Yina Calderón mostró bulto que le salió en la espalda por culpa de los biopolímeros: "Estoy triste"

Yina Calderón es otra de las colombianas que han tenido complicaciones en su salud por culpa de los biopolímeros. Recientemente, la empresaria de fajas le mostró a sus seguidores que le salió un bulto en la espalda.



"Nenés, buenos días. Bueno, para mí no son buenos, pero espero que para ustedes sí. Estoy triste y a eso súmele que no quiero nada. Estoy como malita de salud y en este momento me van a inyectar porque tengo la bola que ya sabemos, en la espalda… biopolímeros, líquido", dijo la joven en sus historias de Instagram.

La creadora de contenido mostró en imágenes dicho grumo.

"Si se dan cuenta, bebés, ahí tengo el grumo. Voy en este momento al hospital. De verdad, qué terapia esta mie#d@, parce, qué terapia, pero ahora con este problema de salud incluso no quiero ni pelear con nadie, o sea, literal, este dolor es horrible. Si no me sirve lo que me van a inyectar, me toca entrar a sala de una. Esperemos que con las inyecciones que me van a poner me pase de una", agregó.

Y es que Yina Calderón se ha sometido a varias cirugías para extraer los biopolímeros de la cola.



Epa Colombia reveló la millonada que le dio a Diana Celis tras su separación

En otras noticias de la farándula, Epa Colombia le contó a sus seguidores la millonaria suma que le entregó a su expareja tras su separación. La empresaria de keratinas habló del tema tras una pregunta que le hizo un seguidor sobre la nueva novia de la futbolista.

Publicidad

“¿Ya viste la nueva novia de Diana?”, preguntó dicho usuario, a lo que ella respondió: "Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor".

La empresaria continuó diciendo que Diana Celis fue "una ex muy afortunada de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga".