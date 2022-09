Yina Calderón muestra cómo está quedando su casa de la Barbie

Yina Calderón anunció a través de sus redes sociales que está próxima a abrir su casa de la Barbie, proyecto en el viene trabajando desde hace varios meses y que muy pronto será una realidad.

Inicialmente, la idea era tener un apartamento temático abierto al público, pero por las reglas de la unidad residencial donde compró la propiedad debió trasladarse a una casa.

“La administración me dijo que no puedo ingresar gente, por ser propiedad horizontal no se puede hacer ese tipo de cosas. Me asesoré con un abogado y el reglamento interno lo dice. Yo no me fijé antes de hacer la inversión”, contó Yina Calderón hace dos semanas.

Tras la novedad, la influenciadora decidió hacer un cambio: se trasteó para el apartamento que sería de la Barbie y la casa en la que vivía se está adecuando para hacer realidad su sueño.



“No es un apartamento lo que estoy haciendo, es una casa de Barbie y ya estamos en obra. Todo me cambió, pero con toda. Estamos en obra, estamos trabajando y yo creo poderla abrirla en un mes”, precisó la también DJ.

Con el anuncio, también llegaron las primeras imágenes de cómo está quedando la casa, la primera de su tipo en Colombia y que será abierta al público para hacer recorridos y fotografías.

Aunque Yina Calderón no ha confirmado el día exacto de la apertura se espera, según lo anunciado, que sea en octubre.

