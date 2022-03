Yina Calderón muestra cómo va recuperación de su cirugía luciendo un bikini

En medio de la polémica por su cirugía para lucir como una Barbie, Yina Calderón compartió una foto en la que muestra cómo va su recuperación. La joven posó en un bikini para lucir su figura.

“He venido recuperándome poco a poco, no ha sido nada fácil, pero saben tengo paciencia. Yo los amo a ustedes, pero si a mí me gusta, con mucho respeto, lo demás vale. La gente habla si haces bien o haces mal, entonces mejor has lo que se te dé la gana”, escribió en su publicación.

En la imagen se le puede ver con un vendaje que le cubre parte del abdomen. Sin embargo, se notan algunas de las marcas de la operación.

Yina Calderón desde otra de sus cuentas en Instagram señaló que su meta de ser Barbie no ha finalizado, por lo que pronto contará cuáles son las nuevas cirugías que se hará “para quedar como una muñeca”.

