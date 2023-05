Yina Calderón muestra fuertes imágenes de cómo quedó su cola: "Ya me siento rendida"

Yina Calderón usó sus redes sociales para hablar sobre las cirugías a las que se ha sometido para mejorar la apariencia de su cola. La empresaria de fajas es una de las personalidades colombianas que ha sufrido por cuenta de los biopolímeros.



"Mi salud está en riesgo. He tomado la decisión de operarme y la fecha de cirugía será la próxima semana 😭, he tomado la decisión porque siento muchísimos dolores por los biopolímeros, por mis glúteos, que muchos de ustedes saben que yo tengo 1 prótesis en una 🍑 (nalga) y en la otra (nalga) 🍑 no, y eso es peligroso, ya el músculo no aguanta más procedimientos", escribió la DJ de guaracha.

Agregó: "Ya me siento rendida por este inconveniente. No sé por cuánto tiempo estaré en cama, pero lo que sé es que confío en Dios y ojalá salga con mucha vida y energía de mi cirugía 💔 Esto es algo difícil pero esencial".

En su cuenta de Instagram, Yina Calderón compartió algunos videos haciendo sentadillas de espaldas y contó que su cola empezó a rechazar las cirugías.

"Mi glúteo está totalmente caído, mi cuerpo rechazó a toda costa las cirugías en los glúteos 🍑 La única solución que le veo es que me hagan una transferencia de grasita al glúteo 😭", dijo.

Puede ver el video aquí , bajo su responsabilidad.



La joven aprovechó para dirigirse a todas las mujeres que esperan practicarse cirugías como estas.

"Planeo realizar un vivo mediante esa cuenta para que ustedes, MUJERES vanidosas, vean lo duro que es verse "bonita" 😭 Dentro de pronto verán una Yina Calderón algo diferente", puntualizó.

Por otro lado, Yina Calderón contó, en entrevista con La Red , programa de Caracol Televisión, que las complicaciones en su salud por culpa de los biopolímeros son la razón principal por la que no ha podido convertirse en madre.

La DJ huilense dijo que hace aproximadamente dos años, mientras se realizaba una resonancia pélvica para evaluar el estado de los biopolímeros en sus glúteos, los médicos descubrieron que tenía un mioma intramural del tamaño de un huevo, así que le advirtieron que, si deseaba ser madre, debía pasar por un tratamiento para reducir el tamaño de la masa al interior de su útero.

“Yo sufrí de los biopolímeros y en la antepenúltima resonancia que yo me hice, que es de pelvis, a mí me salió un mioma intramural. Eso le da a 1 mujer entre 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Que no es cancerígeno, pero ocupa el espacio que puede ocupar un bebé en el útero”, contó al programa de entretenimiento.

También dijo que en caso de no encontrar el padre ideal para sus hijos, podría someterse a una inseminación.

“Es algo totalmente normal, actualmente no es algo raro”, concluyó.

