¿Yina Calderón no podrá inaugurar su spa de cerveza? Vecinos protestaron frente al lugar

La inauguración del nuevo proyecto de la creadora de contenido Yina Calderón se está viendo afectada luego de que los vecinos del sector en donde se ubica el establecimiento protestaran para expresar su rechazo a este negocio.

En los últimos días se viralizó un clip en el que se evidencia a varias personas protestando frente al lugar.

“A esta hora hay una manifestación en el spa de Yina Calderón porque los vecinos están inconformes con la apertura de este negocio”, manifestó la ciudadana que compartió el video.

¿Qué dijo Yina Calderón?

Recientemente, la también empresaria de fajas comentó en sus redes sociales que ya existía cierta inconformidad por la inauguración del spa de cerveza, en el que, según sus palabras, se llevarán a cabo procedimientos estéticos con el uso de la bebida alcohólica.

“Estoy impactada y creo que esta vez tengo la razón. Espero contar con el apoyo de ustedes. La gente está llena de envidia y egoísmo y por eso no salen adelante. Les cuento, yo tengo un spa a punto de abrirse en un barrio de Bogotá”, indicó en primera instancia.

También recalcó que en el lugar operan otros dos centros estéticos y que para el suyo cuenta con todos los permisos. Sin embargo, los vecinos de la zona no quieren dejarla operar.

“Están haciendo escándalo, recogiendo firmas para que yo no haga la inauguración de mi spa. Yo los entiendo si fuera un lugar de rumba o hasta la madrugada, pero es un spa y yo creo que todos ustedes saben que es eso”, agregó.

“No puedo creer que haya tanta envidia y tanto egoísmo. A estos vecinos solo tengo que decirles que me van a tener que soportar mi spa. No es algo que vaya a afectar el bien común. La gente está loca y en conclusión yo no me voy a poner a pelear con estos señores, porque, si se dan cuenta, son de la tercera edad”, concluyó.