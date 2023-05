Yina Calderón pide ayuda del padre Chucho por entidad paranormal: “Me da miedo acostarme a dormir”

Por medio de su cuenta de Instagram, la reconocida influenciadora colombiana Yina Calderón les contó a sus seguidores que se encuentra buscando ayuda profesional y espiritual para librarse de una entidad paranormal que, según ella, la acosa. Por este motivo, la creadora de contenido se dirigió donde el padre Chucho para ver qué le recomienda.



A través de un video grabado desde su carro, Yina Calderón le confesó a sus seguidores que desde hace tiempo está siendo acechada por un espíritu que suele subirse encima de ella, impidiéndole la movilidad. Asimismo, señaló que esta “cosa” tiende a manosearla, pero que sus ataques se han vuelto más extremos.

En esta ocasión, la empresaria aseguró que la entidad paranormal extrajo el espíritu de su cuerpo y la llevó a dar un paseo por el vecindario donde vive.

“Yo estaba durmiendo con mi novio cuando sentí que me salí de mi cuerpo. Yo veía a mi novio durmiendo y me veía a mí misma durmiendo y luego salimos por la ventana de mi casa, volando. Yo pasaba por encima del spa donde estaba mi mamá, pero estaba consciente. Después de dar muchas vueltas, me devolvió y me desperté”.

Asustada por la situación, la creadora de contenido tomó la decisión de buscar un sacerdote y llegar a la iglesia del padre ‘Chucho’ para que le ayude con su problema. “Es muy preocupante, me da miedo acostarme a dormir porque entonces se me sube esa cosa y me empieza a manosear. Ahora viajo y capaz que un día de estos no despierto”, explicó.

Publicidad

De acuerdo con Yina Calderón, su motivación para acercarse al padre es porque le han dicho que conoce y sabe de ese tipo de entidades malignas, además del reconocimiento que ha tenido por su labor espiritual. De igual manera, pidió consejos a sus seguidores para luchar contra el mal que la acecha.

Por su parte, su pareja le señaló que podría tratarse de una consecuencia de “ponerse a jugar con Dios”, ya que suele incumplir las promesas que le hace, como, por ejemplo, dejar de tomar, pero la influenciadora afirmó que no se trata de eso, sino de algo más serio: “Esto es extraordinario”.

Finalmente, señaló que, por más loco que suene, se trata de algo real y que no es un sueño como sus familiares le han sugerido. “Me puse a ver videos sobre esto y hay gente que no despierta. Yo tengo que buscar ayuda y es normal porque seguro le ha pasado a mucha gente. Ustedes van a pensar que me estoy metiendo un cacho de marihuana, o un pepazo, pero no. Es en serio”.