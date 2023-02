Yina Calderón preocupa a sus seguidores por procedimiento estético que se realizó en los labios

La influenciadora, DJ y empresaria Yina Calderón ha generado revuelo en redes sociales luego de que compartió un video mostrando el resultado de un procedimiento estético que se hizo en los labios.

La joven manifestó que “consiguió los labios soñados”, los cuales la hacen ver como una “combinación entre (las muñecas) Barbie y Bratz”, esta última conocida por tener un diseño protuberante en la zona de la boca.

“Yo soy la persona más bipolar de este mundo. Nunca me han gustado tan grandes y más porque, originalmente, la muñeca Barbie no los tiene así, pero pensándolo bien… puedo ser una combinación entre Barbie y Bratz 😆🤫”, escribió Yina Calderón en la descripción de su video.

Para algunos de sus seguidores, a pesar de que Yina Calderón indica que sus labios se ven bien, "el volumen quedó desproporcionado" en relación con la forma de su rostro.

Comentarios como “Amiga, te lo digo con todo el amor, no se ve bien. No te lo hagas, por fa”, “Le quedó un labio más grande que el otro”, “Te pasaste, Yina” y “Está bien que le gusten así (los labios), se respeta. Solo veo que están un poco asimétricos o ¿es por el mismo procedimiento que se inflaman y luego sí quedan como deben ser?” se leen en la publicación.

Además, Yina Calderón también publicó una fotografía tras, aparentemente, salir del quirófano. La influenciadora indicó que “ha sido todo un proceso este tiempo de recuperación, de muchas precauciones. Definitivamente la que puede, puede, pero esto no es tan fácil como se ve o como se dice, definitivamente, ser una Barbie no es para nada fácil”.

En la misma fotografía se mostró positiva e indicó que ahora debe seguir las recomendaciones médicas. “Por no tener juicio es que me pasaron muchas cosas, así que chicas, si se los dice la Calderón, la plástica, la Barbie, es verdad”, dijo.

Epa Colombia muestra cómo le quedó la cola y critica a Yina Calderón

Para nadie es un secreto que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se ha sometido a varias cirugías estéticas para cambiar su apariencia física. Uno de sus procedimientos más sonados ha sido el aumento del tamaño de sus glúteos.

"Me han dicho ‘ayy, vas a quedar peor que Yina’. Tú sabes que no, hay niveles de niveles, jajaja. Me apliqué el 'Sculpture', eso que se aplican las Kardashian. Amiga, mi cola está genial, más radiante", expresó, en Instagram, Epa Colombia.

Por supuesto, recibió varios comentarios de usuarios, algunos elogiando los resultados de sus cirugías, pero otros para criticarla. "Pa' qué, pero se ve bien", "Tú lo dijiste: 'Hay niveles de niveles', y el tuyo es muy bajo" y "Después no vaya a llorar años después porque son biopolímeros" son algunos de ellos.