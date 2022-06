Yina Calderón revela el porqué de su rivalidad con Lina Tejeiro: todo empezó por una foto

Yina Calderón abrió un espacio de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores en Instagram. Uno de los interrogantes tuvo que ver con su rivalidad con Lina Tejeiro y el video que la actriz publicó recientemente en el que se disculpa con ella.

"Ella cuenta que en algún momento en una fiesta yo hice un gesto hacia ella despectivo y desde ahí quedó marcada conmigo. Dice que soy agrandada, humillante, bueno, un montón de cosas", fueron las palabras de Lina Tejeiro en dicha grabación.

Yina Calderón respondió: "Resulta y pasa que una vez en un bar que yo frecuentaba había un evento y ella estaba ahí. Yo me moría por el personaje que ella hacía en 'Padres e hijos' (...). Ella tiene un talento innegable, es una mujer muy dura para eso de la actuación y por eso fui a pedirle una foto".

Sin embargo, la empresaria mencionó que lo que inició la rivalidad entre ellas fue la actitud de Tejeiro hacia ella.

"Ella me la dio (la foto) y, una vez me retiro, ella le hace a una amiga que yo… (hizo gesto de asco). Yo decía: '¿Cómo es posible que fui a pedirle humildemente una foto, me sonríe y por detrás (gesto de asco)'. Yo odio eso de las personas", agregó Yina Calderón.

Aunque la actriz aseguró que no recuerda lo sucedido, Yina negó esta afirmación, pero aceptó las disculpas y reconoció que quizá Lina haya cambiado.

"Yo siento que las personas no cambian de la noche a la mañana, pero voy a hacer una observación porque quizás ella sí tenga razón. Yo la estoy buscando por algo que pasó hace años y puede que de verdad sí haya cambiado. Le acepto sus disculpas, ella dice que no se acuerda, pero yo sé que sí. Puede que haya cambiado, igual ya de dije en la cara la verdad y lo que pienso", comentó.