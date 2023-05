Yina Calderón revela por qué no puede convertirse en madre

En entrevista con La Red , programa de Caracol Televisión, Yina Calderón habló sobre su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, debido a algunas complicaciones en su salud por los biopolímeros, no sabe si logrará cumplir ese sueño.



“En el futuro a mí sí me gustaría ser mamá, porque uno se mata trabajando, consiguiendo una que otra cosita. Todo en la vida son etapas, no siempre vas a ser joven, ni vas a tocar guaracha. Hay un momento en el que tú solo quieres esa etapa de mamá y quieres tener una familia”, comentó la empresaria de fajas.

Yina Calderón se ha sometido a varias cirugías estéticas, una de ellas la llevó a sufrir por biopolímeros en sus glúteos.

La DJ huilense dijo que hace aproximadamente dos años, mientras se realizaba una resonancia pélvica para evaluar el estado de los biopolímeros en sus glúteos, los médicos descubrieron que tenía un mioma intramural del tamaño de un huevo, así que le advirtieron que, si deseaba ser madre, debía pasar por un tratamiento para reducir el tamaño de la masa al interior de su útero.

“Yo sufrí de los biopolímeros y en la antepenúltima resonancia que yo me hice, que es de pelvis, a mí me salió un mioma intramural. Eso le da a 1 mujer entre 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Que no es cancerígeno, pero ocupa el espacio que puede ocupar un bebé en el útero”, contó la DJ de guaracha.

En ese momento la empresaria de fajas no le dio importancia al asunto, pero ahora ha decidido volver prioridad el tema porque sí desea convertirse en madre, y debe comenzar con el procedimiento antes de cumplir los 35 años para quedar embarazada, pues la falta de espacio le impide que el óvulo sea fecundado.

No obstante, la joven contempla otras opciones en caso de que su cuerpo no logre adaptarse, como la adopción.

“Ya tengo mis empresas, ya solo me falta es tenerla a ella, a mi hija Guadalupe, iniciaré este proceso en estos meses para quedar embarazada”, expresó en sus redes sociales.

Yina Calderón aseguró que quiere tener dos hijos, pues considera que en la vida es importante tener hermanos.

También dijo que en caso de no encontrar el padre ideal para sus hijos podría someterse a una inseminación.

“Es algo totalmente normal, actualmente no es algo raro”, concluyó.