Yina Calderón reveló por qué ya no consume bebidas alcohólicas: “Íbamos a quedar en la calle”

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido y DJ huilense Yina Calderón se sinceró con sus seguidores acerca de las razones que la llevaron a alejarse de las bebidas alcohólicas.

La también empresaria de fajas comentó que el licor la llevó a dejar de lado diversos aspectos que eran de gran importancia en su vida.

Publicidad

“Yo no tomo porque el licor me hizo perder negocios, oportunidades y personas muy valiosas, que me pudieron haber ayudado mucho en la construcción de mi carrera”, indicó.

Asimismo, Yina Calderón recalcó que el consumo excesivo de alcohol la afectó a nivel personal y físico. Incluso, familiares cercanos le recomendaron que dejara la bebida.

“Me quitó el enfoque, me estaba arruinando mi empresa, mi salud y yo. De hecho, una vez, mi papá me dijo como que me estaba tirando todo y, si seguía así, íbamos a quedar en la calle”, concluyó.