Yina Calderón se defiende de quienes la acusan de robarle el look a Karol G: “No he sido copiona”

La empresaria de fajas, Yina Calderón, fue blanco de críticas en las redes sociales luego de compartir su nuevo look, el cual es similar al característico color azul que llevaba anteriormente la cantante paisa, Karol G .

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, Yina Calderón reveló la nueva peluca que estará usando durante esta temporada.

A pesar de que la mujer de 31 años tiene el cabello corto, suele utilizar pelucas para armonizar todos sus looks.

El color del accesorio llamó la atención de los usuarios de Instagram, quienes ni cortos ni perezosos empezaron a comparar a la influenciadora con Karol G, y además, la tildaron de copiona.

Ante estas críticas, la empresaria no se quedó callada y se manifestó al respecto.

“Me disculpan, pero si algo tengo yo es que jamás he sido copiona”, expresó.

Asimismo, Yina Calderón dejó en claro que no había utilizado el color por respeto a la 'Bichota', pero que debido al cambio realizado por la paisa, decidió que ya era hora.

“Este color me super encantó, pero lo tenía Karol G. Yo no me voy a poner un color que ya tiene otra persona. Este color ella ya no lo tiene, por ende, ahora puedo tener este tono”, concluyó.

En los comentarios de la publicación, algunas personas tuvieron opiniones divididas. Están quienes siguieron en la posición de calificar a la empresaria de fajas como una imitadora. Mientras que, por otro lado, otros la defendieron y manifestaron que los tonos de cabello no son propiedad de nadie.